Familie tog afsked med britisk journalist dræbt i Amazonas

- Mens vi vil huske Dom som en kærlig, sjov og cool storebror, så er vi kede af, at han ikke fik chancen for at dele disse kvaliteter som far for den næste generation, siger hun.

Dom Phillips var i færd med at lave research til en bog sammen med Bruno Pereira, som var ekspert i indfødte befolkningsgrupper, da de forsvandt i Amazonas den 5. juni.

Menneskelige rester af de to blev fundet i en grav i regnskoven ti dage senere, efter at en lokal fisker, som havde tilstået drabet, havde ført politiet dertil.

Fiskerens bror og en anden lokal mand er også anholdt og sigtet for drabene.

- Han blev dræbt, fordi han forsøgte at fortælle omverdenen, hvad der sker med regnskoven og dens indbyggere, siger Dom Phillips’ søster, Sian.