Amnesty: Litauen tilbageholder og torturerer migranter

- I Irak hører vi om menneskerettigheder og kvinders rettigheder i Europa. Men der er ingen rettigheder her, siger hun.

I centret har der været flere demonstrationer mod vagternes adfærd. Vagterne har mødt demonstrationerne med stave, stødpistoler og pebersprays.

Vagter i Medininkai skulle også have ydmyget en gruppe sorte kvinder seksuelt. Amnesty skriver, at de halvnøgne kvinder blev bundet på hænderne og tvunget udenfor, hvorefter de blev låst inde i en container.

Ifølge Amnesty behandler de litauiske myndigheder migranterne dårligt i et forsøg på at få dem til at rejse ”frivilligt” hjem. Mange har aldrig fået deres asylansøgning behandlet.

- Mens Litauen med rette har budt titusindvis af ukrainske flygtninge varmt velkommen, har oplevelsen af de tilbageholdte, som vi snakkede med, været markant anderledes, siger Amnestys direktør for Europa, Nils Muiznieks.