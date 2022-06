Norsk politi gør nyt forsøg på at afhøre 42-årig

Sagen har højeste prioritet, og politiet har oprettet grupper, der skal gennemgå video, afhøre vidner, afhøre den sigtede, undersøge digitale spor, finkæmme gerningsstedet og foretage tekniske undersøgelser.

Et af de vigtige spørgsmål, politiet forsøger at få afklaret, er, om den 42-årige handlede alene eller ej.

- Samtidig har vi sat stort fokus på at tage hånd om og følge op på de efterladte og berørte i sagen. Af hensyn til de to afdødes efterladte kommer politiet ikke til at offentliggøre navnet på de to afdøde mænd på nuværende tidspunkt, meddeler Oslos politi.

Den terrormistænkte er kendt af politiet og har siden 2015 været i den norske efterretningstjenestes søgelys, fordi der var tegn på, at han kunne være blevet radikaliseret.