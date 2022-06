C. J. Hambros Plass er minefeltet i det homoseksuelle værtshusmiljø i Oslo. Et broget virvar af klubber, barer og caféer med regnbuesymboler på facaden har et stort stampublikum, som især i weekenden mødes for at hygge og feste igennem.

Det var her, en 42-årig norsk-iransk mand kort efter klokken ét natten til lørdag – midt under den ugelange Oslo Pride-festival – stillede en taske med et håndvåben og et automatvåben fra sig på fortovet for derefter at åbne ild mod gæster, der sad udenfor i den varme sommernat med fadøl og smøger.