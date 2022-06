Klubber fra Oslo-skyderi får lov at genåbne

Knap 24 timer efter at en gerningsmand åbnede ild mod gæsterne på jazzklubben Herr Nilsen og baren Per på Hjørnet i det indre Oslo, skriver den norske avis Dagbladet, at klubberne har fået lov til at genåbne søndag.

Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Stederne blev afspærret, efter at gerningsmanden blev pågrebet. To mennesker mistede livet i angrebet, og 21 blev såret. Ti af dem blev alvorligt såret, mens 11 skal være blevet lettere skadede under nattens skyderi.