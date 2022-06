Kyiv rammes af eksplosioner

Millioner af ukrainere forlod ifølge FN landet i den periode, hvorfra mange søgte mod den polske grænse. Det fremgår ikke klart af FN’s tal, hvor mange af dem der kom fra Kyiv.

Angrebene mod hovedstaden skulle vise sig at ikke bære frugt. Og sent i marts oplyste Rusland, at det ville tilbagetrække sine styrker for at fokusere kræfterne på de to østukrainske regioner Luhansk og Donetsk, som Rusland anerkender som selvstændige folkerepublikker.

Siden er millioner af ukrainere vendt tilbage til deres hjemland, viser en opgørelse fra FN. Heller ikke her er det klart, hvor mange der er vendt tilbage til Kyiv, men billeder fra hovedstaden viser gader, der er fyldt med liv, og natklubber, som er fyldt med gæster.