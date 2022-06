Franske politikere vil forfatningssikre abortrettigheder

Lederen af præsident Emmanuel Macrons parti i parlamentet sagde lørdag, at hun havde stillet et lovforslag, der skal ”fæste respekten for abort i vores forfatning.”

- Kvinders rettigheder er altid skrøbelige rettigheder, som jævnligt trues, siger Aurore Berge til radiostationen France Inter.

Frankrigs regering vil støtte op om lovforslaget ”helhjertet”. Det har Frankrigs premierminister, Elisabeth Borne, sagt lørdag.

- For alle kvinder, for menneskerettigheder, skal vi mejsle dette fremskridt i sten. Parlamentet skal være i stand til at forene sig overvældende om denne tekst, skriver hun på Twitter.