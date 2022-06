Norsk politi bliver bevæbnet efter skyderi i Oslo

Men det ramte blandt andet en bar for homoseksuelle. Lederen af efterforskningen sagde på et pressemøde tidligere lørdag, at det er nærliggende at se på, om der er tale om en hadforbrydelse.

- Jeg ønsker at udtrykke stor medfølelse med dem, som er direkte berørt af det, der er sket i Oslo, siger politidirektøren.

Lørdag skulle der have været Pride-parade i Oslo, men den er aflyst på grund af skyderiet. Også flere andre arrangementer i forbindelse med priden i Oslo er aflyst.

Politidistrikterne vil i løbet af weekenden vurdere sikkerheden ved pride-arrangementer andre steder i Norge.