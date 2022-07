»Selvfølgelig svinger han stadig mellem disse to kyster. Kan I forestille jer det kaos, det ville være helt at smide sit kostume som soldat fra Islamisk Stat væk ? For ham er det at blive afradikaliseret som at lære at svømme. Han prøver at give slip en smule, men han holder sig altid tæt på kanten for en sikkerheds skyld. Hvis han kommer for langt væk fra kanten, risikerer han at drukne. Det er det, han gør. Han lærer at give slip på kanten,« sagde Ronen.