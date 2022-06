Folk stimler sammen i spontan mindeceremoni i Oslo

- Vi var til Pride-fejring på Salt (en anden natklub i Oslo, red.) et andet sted i byen, men vi kunne lige så godt have været her, siger han.

- Og dem, som blev skudt her, kunne lige så godt have været på Salt, supplerer Sigmund Nilsen Myre.

De to fortæller, at de fortsat planlægger at fejre Pride lørdag.

- Jeg er ikke bange, det er bare trist. Vi hejser flaget endnu højere i morgen, for det er hensigten med Pride, at vi ikke skal skjule, at man kan elske, hvem man vil. Én af grundene til at vi fejrer er for at vise, hvem vi er, men også fordi vi ved, at der er modstand i samfundet, siger Sigmund Nilsen Myre.

Én person er anholdt i forbindelse med angrebet. Politiet arbejder ud fra den hypotese, at han er den eneste gerningsmand.