Tusindvis af migranter har stormet grænsen til spansk enklave

Ceuta og Melilla er de eneste EU-landområder, der har en landegrænse på det afrikanske fastland. Det har gjort forsøg på at krydse grænsen dertil meget hyppige.

Omkring 2000 mennesker fandt vej til grænsen tidligt fredag morgen, og over 500 lykkedes med at komme hen til grænsekontrollens område. Det skete, efter at de havde klippet hul i et hegn med hækkesakse.

I alt lykkedes det 130 migranter at komme ind i Melilla. Ifølge spanske myndigheder var de alle voksne mænd.

Marokko indsatte et ”større antal” styrker for at afvise migranterne. De arbejdede ”aktivt” sammen med de spanske sikkerhedsstyrker, oplyser den spanske delegation.