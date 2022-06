Bråthen har erkendt sin skyld i alle anklagerne, som også tæller en række tilfælde af drabsforsøg og grov vold.

Under retssagen, som fandt sted mellem 18. maj og 6. juni, har den 38-årige fortalt, at han følte, at han måtte gå ud og dræbe mennesker, sådan at han selv kunne blive genfødt og få et bedre liv.

Han tog en bue og pil med sig og opsøgte først den lokale Coop Extra-butik. Her skød han mod en række personer og ramte tre, men uden at nogen af dem fik livstruende skader.

Herefter undgik han den første politipatrulje, der kom til butikken, blandt andet ved at skyde med bue og pil efter dem.

150 meter fra butikken gik han ned på vejen Hyttegata, hvor han gik ind i en række boliger og dræbte dem, han mødte, med kniv.