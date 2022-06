Guvernør: Ukrainske styrker må forlade vigtig østukrainsk by

Større dele af de to naboregioner kontrolleres af det russiske militær og separatister, der har skabt to selverklærede prorussiske republikker i det østlige Ukraine. Ingen af de to er internationalt anerkendt.

Regionerne blev anerkendt som selvstændige af Ruslands præsident, Vladimir Putin, kort før krigen blev indledt 24. februar.

Det vurderes, at Rusland over den seneste tid har vundet betydeligt territorie i den østlige del af regionen Luhansk. Det skriver den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW).

Især i områderne omkring Sjevjerodonetsk og Lysytjansk har de ukrainske bataljoner lidt store tab den seneste tid, skriver tænketanken.