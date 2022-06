Mænd kendt skyldige i tyveri af Banksy-værk på Bataclan i Paris

Anklager Valere Cadignan sagde i sin procedure, at gerningsmændene ikke havde til hensigt at krænke mindet af de dræbte, men at de ”vel vidende om dørens uvurderlige værdi havde forsøgt at tjene penge”.

Hun sagde, at de ”opførte sig som gribbe, som personer, der stjæler objekter fuldstændig uden for omtanke for, hvad de repræsenterer”.

Tre af mændene har fået fængselsdomme på mellem tre og fire år. En anden, som desuden er lottomillionær, og som vurderes at være hjernen bag det storstilede røveri, fik en dom på tre års fængsel for lemfældig håndtering af maleriet. Han blev ikke fundet skyldig i tyveriet.

Alle fængselsdommene kan afsones med elektronisk fodlænke.