Von der Leyen: Ukraine skal lave sit hjemmearbejde for at komme i EU

EU-landenes stats- og regeringsledere bekræftede torsdag aften, at Ukraine og Moldova nu er EU-kandidatlande. Der er dog stadig lang vej til, at landene kan blive medlemmer af EU.

Det fastslår EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, på et pressemøde i Bruxelles torsdag aften.

- Landene skal gøre deres hjemmearbejde og gennemføre reformer. Men jeg er sikker på, at de vil gøre deres hjemmearbejde hurtigt. Ikke kun for at tage det næste skridt mod EU. Men også fordi reformerne er gode for landenes demokrati, for deres konkurrencedygtighed og for borgerne, siger Ursula von der Leyen.