Ukraine vil gøre alt for at blive del af EU hurtigst muligt

- Ukraines fremtid er hos EU, siger præsidenten.

For blot få måneder siden virkede et ukrainsk EU-medlemskab til at være langt væk. Men det har Ruslands krig i landet ændret på.

Ukraine skal dog gennemføre en række reformer, før et medlemskab kan komme på tale. Blandt andet skal landet gøre mere for at bekæmpe korruption og for at sikre, at landets retsvæsen fungerer.

EU-Kommissionens formand har tiltro til, at det kommer til at ske hurtigt.

- Jeg er overbevist om, at de vil handle så hurtigt som muligt og arbejde så hårdt som muligt for at gennemføre de nødvendige reformer, lyder det torsdag fra kommissionsformand Ursula von der Leyen.