Østrig dropper helt sit omstridte krav om coronavaccine

Bøden lød potentielt på op til 3600 euro (knap 27.000 kroner) i kvartalet.

De første kontroller skulle have fundet sted midt i marts, men allerede inden da besluttede regeringen at suspendere den omdiskuterede lov.

Man besluttede samtidig at tage stilling igen tre måneder senere.

Det har regeringen nu gjort, og den har altså valgt at stryge kravet.

- Kravet får ikke nogen til at blive vaccineret, siger sundhedsminister Johannes Rauch på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ministeren siger samtidig, at omikronvarianten har ”ændret spillereglerne”, fordi den menes at give et mildere sygdomsforløb.