Habeck håber, at der ikke på noget tidspunkt vil blive behov for at rationere gasforsyninger til industrivirksomheder. Men han vil heller ikke udelukke det.

Økonomiministeren langer i øvrigt ud efter den tidligere regering for ikke at have sikret sig større uafhængighed af Rusland.

Tyskland har sat et mål om at have fyldt gaslagrene til omkring 90 procent før vinteren. Aktuelt er lagrene kun på lige under 60 procent ifølge AFP.