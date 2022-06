Myndigheder har fundet poliovirus i prøver fra Londons kloakker

WHO oplyser i en erklæring, at ”type 2-vaccine-udledt poliovirus (VDPV2)” er blevet fundet i miljøprøver i den britiske hovedstad.

- Det er vigtigt at understrege, at virusset kun er blevet påvist i miljøprøver, oplyser WHO.

Organisationen understreger, at der ikke er registreret nogen tilfælde af lammelser i forbindelse med fundene.

WHO advarer dog om, at ”enhver form for poliovirus hvor som helst er en trussel mod børn over alt”.

En massiv indsats på globalt plan i de seneste årtier har betydet, at polio er tæt på udryddet. Det er en lammende og potentiel dødelig virussygdom, der hovedsageligt rammer børn under fem år.