Bulgarsk parlament har væltet Rusland-kritisk leder efter kun et halvt år

Afstemningen betyder, at Kiril Petkov kun nåede at få et halvt år på posten.

Petkov har været premierminister siden december 2021, hvor en regering bestående af fire partier indgik et samarbejde.

Da han blev valgt, lovede han et opgør med korruption i landet. Han har samtidig lagt usædvanlig stor afstand til Rusland.

Onsdagens afstemning kaster på ny Bulgarien ud i politisk uro. Landet står nu over for det fjerde valg siden april 2021.

Der er dog ingen garanti for, at et nyt valg vil sikre politisk stabilitet. Det mener politiske analytikere ifølge nyhedsbureauet AFP.