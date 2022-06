Scholz: Tysklands forbedrede hær vil forsvare alle allierede

- Ikke kun for vores egen sikkerhed, men også for at forsvare vores allierede, lyder det fra den 64-årige forbundskansler.

Scholz siger samtidig, at Tyskland vil opgradere sin hær med nyt udstyr.

I begyndelsen af juni godkendte de tyske parlamentarikere en ændring af landets forfatning. Det banede vej for en historisk stor investering på 100 milliarder euro - 744 milliarder kroner - i landets militær.

Scholz understreger onsdag, at støtten til Ukraine skal fortsætte.

- Det er vigtigt, at vi holder hårdt fast med sanktioner og internationalt koordinerede våbenleveringer og økonomisk støtte til Ukraine. Helt indtil Putin endelig anerkender sin enorme fejltagelse, siger Scholz.