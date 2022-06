Guvernør: 15 civile er dræbt i russiske angreb i Kharkiv

Det otteårige barn, som er blandt ofrene, blev dræbt i en forstad til Kharkiv. Barnets mor er såret, tilføjer guvernøren.

- Det er terrorisme. Det er forbrydelser mod menneskeheden, der skal straffes, siger Synegubov.

Det er ikke umiddelbart muligt at få oplysningerne bekræftet fra uafhængig side.

Rusland invaderede Ukraine i de tidlige morgentimer den 24. februar.

Siden da har FN registreret over 4500 civile dødsofre for krigen. Men det reelle antal menes at være højere.

Kharkiv, der ligger nær grænsen til Rusland, var inden krigen den næststørste by i Ukraine.

En stor del af byens indbyggere flygtede imidlertid, da krigen brød ud. Men mange af dem er begyndt at vende tilbage, efter at Ruslands tidligere forsøg på at indtage byen blev slået tilbage.