Mette F.: EU-kandidatur er moralsk støtte til Ukraines soldater

Derudover fremgår det, at præsidenten tirsdag har talt i telefon med Mette Frederiksen.

Under samtalen drøftede de også et forestående Nato-topmøde, skriver han.

EU-Kommissionen har indstillet, at Ukraine kan blive kandidatland, hvilket er en årelang proces. En række lande, herunder Danmark, meldte kort efter ud, at de støtter det.

Alle parter har dog understreget, at det kræver reformer fra Ukraines side, hvis drømmen skal gå i opfyldelse.

For nylig samlede der sig et flertal i Folketinget for at støtte, at Ukraine kan blive kandidatland til EU, hvilket er en årelang proces.

Normalvis ville et land som Ukraine ikke være klar til at blive kandidat, men en række europæiske lande og EU-Kommissionen ønsker at sende et klart signal til ukrainere, der kæmper på slagmarken, og til Rusland.