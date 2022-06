Sverige gør som Danmark og skærper gasberedskab

Eftersom Sverige og Danmark deler gasmarked, påvirker udviklingen i Danmark også Sverige, siger han.

- Det svensk-danske marked fremstår i denne sammenhæng som robust og velfungerende. Så det er ikke dér, skoen klemmer, men det er i Europa, forklarer Gustav Ebenå.

Brian Vad Mathiesen, der er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, sagde mandag til Ritzau, at hele Europas forsyningssikkerhed i fare.

- Det er jo et tegn på, at vi er tæt på den situation, at der kan blive lukket for den russiske gas på en måde, så også danske virksomheder må lukke. Også selv om vi i øjeblikket måske ville kunne forsyne dem med gas.

- Men det ville ske med det formål, at vi kan fylde de europæiske lagre op med gas, sådan at vi kan klare den vinter, som uomtvisteligt vil komme.