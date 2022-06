Macron afviser at lade sin premierminister gå af

Macron skulle tirsdag mødes med de fleste ledere fra oppositionspartierne.

Udfaldet af det franske valg tvinger Macron til at jagte nye former for samarbejde. Han skulle tirsdag have møder med Christian Jacob, lederen for det traditionelle konservative parti. Derefter skulle han møde Socialistpartiets leder, Olivier Faure, kommunistpartiets leder, Fabien Roussel, samt højrefløjslederen Marine Le Pen.

Le Pens parti, National Samling, gik stærkt frem ved valget.

Macron er henholdende med at mødes med Jean-Luc Mélenchon, lederen af den nye venstrefløjsalliance Nupes, som fik stor fremgang lige som Le Pen.