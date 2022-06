Danmark ønsker forhandlet løsning med briter i brexitstrid

- Vi vil opfordre Storbritannien til at forhandle inden for aftalens rammer. Og så vil vi se på, hvad der skal til for at justere den.

I det omstridte lovforslag lægger Storbritannien op til, at en del varer skal kunne sendes til Nordirland uden at skulle tolddeklareres over for EU.

Tolddokumenterne skal i stedet kun udfyldes, når varerne er bestemt for EU’s indre marked. Hvis det sker, er det i strid med den aftale, som briterne indgik med EU for omkring to år siden.

Spørgsmål: Kan den danske regering være med på den løsning, hvis man kan forhandle sig frem til den, frem for at briterne går enegang?

- Det er nok svært at gå i detaljer her. Men vores tilgang fra dansk side har været at vise maksimal fleksibilitet inden for aftalen om Nordirland-protokollen.