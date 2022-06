Som om det ikke var nok, at konservative partifæller truer med et nyt oprør kun uger efter den første mistillidsafstemning i Underhuset. Nu udfordres Boris Johnson også af en togstrejke, der ifølge regeringen kan blive en bombe under økonomien. Hvis fagforeningerne vinder, vil det udløse en lavine af krav om højere løn i den offentlige sektor.