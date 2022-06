Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War i nat i sin daglige analyse.

Hårde kampe forventes at følge de kommende dage og ifølge Ukraines viceforsvarsminister Hanna Malyar, har Rusland sat en deadline, der hedder den 26. juni, for overtagelsen af Luhansk.

Institute for The Study of War kort over krigen.