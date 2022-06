Russisk nobelpris har indbragt 732 millioner til Ukraine på auktion

Han er journalist og redaktør på Ruslands førende oppositionsavis Novaja Gazeta. Han modtog Nobelprisen i 2021 sammen med Maria Ressa fra Filippinerne for deres indsats for at beskytte ytringsfriheden.

Avisen er dog sidenhen gået på pause, efter at det russiske medietilsyn, Roskomnadzor, satte hårdt ind mod kritiske medier i Rusland. Dækningen, oplyste chefredaktøren, bliver genoptaget, når Rusland ikke længere bedriver krig i Ukraine.

- For os og for alle jer er det en forfærdelig og svær beslutning. Men vi bliver nødt til at redde os for hinandens skyld, sagde Muratov, da avisen gik på pause sidst i marts.