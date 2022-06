Det er en krigsforbrydelse, når Rusland blokerer enorme mængder korn fra at forlade Ukraine og dermed bidrager til global fødevaremangel.

Sådan lyder det mandag fra EU’s udenrigschef, Josep Borrell.

Han siger desuden, at Rusland skal holdes ansvarlig, hvis det fortsætter.

- Man kan slet ikke forstå, at millioner af ton korn stadig bliver blokeret i Ukraine, mens folk i resten af verden sulter. Det er en ægte krigsforbrydelse, siger Borrell under et møde med EU’s udenrigsministre.