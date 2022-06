Familie til nationalhelt fra DR Congo har fået udleveret tand fra Belgien

Lumumba vakte vrede i Vesten, da han midt under Den Kolde Krig gjorde tilnærmelser til det kommunistiske regime i Moskva. Han vakte også vrede i Belgien ved at kritisere landet for koloniseringen af det afrikanske land.

Lumumbas regering kom dog kun til at sidde i få måneder. Så blev han fjernet og henrettet ved skydning.

Hans tilhængere og nogle historikere beskylder CIA for at have givet ordre til drabet på ham. Hans lig er aldrig blevet fundet.

Det var en repræsentant for den belgiske regering, der mandag overrakte tanden i en blå æske til medlemmer af Lumumbas familie.