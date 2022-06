22/06/2022 KL. 10:30

I skyggen af Ukraine ulmer frustrationerne på det vestlige Balkan

Mens støtten til Ukraines EU-kurs breder sig, kæmper lande på det vestlige Balkan for at komme fri af den gidseltagning, de føler sig fanget i. Regionen kan blive en kirkegård for EU's ambitioner, advarer en tidligere ambassadør.