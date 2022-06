Franske vælgere tildelte Macron-koalition en syngende lussing

Der er dermed et godt stykke vej op til de 289 mandater, som er krævet for at få flertal i parlamentet. Der er i alt 577 pladser.

Hvad værre er, fik den franske præsidents rival på højrefløjen Marine le Pens parti, National Samling, et godt valg. Vælgerne gav National Samling 89 pladser, hvilket er mere end en tidobling i forhold til deres nuværende antal pladser.

Venstrefløjsalliancen Nupes, som er ledet af Jean-Luc Mélenchon, får 135 pladser.

Med de 245 pladser er Macrons koalition fortsat den største i parlamentet, men valget får alligevel store konsekvenser for den franske regering, hvor tre af ministrene havde lovet af gå af, hvis de ikke vandt pladser i parlamentet.