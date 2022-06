Zelenskyj forventer russisk optrapning op til EU-topmøde

- Ikke kun mod Ukraine, men også mod andre europæiske lande. Vi forbereder os. Vi er klar, lød det fra præsidenten.

Fredag meddelte EU-Kommissionen, at den indstiller Ukraine til at blive EU-kandidatland. Dermed sender man et klart signal om, at Ukraine er på vej til at kunne blive medlem af EU.

Det er EU’s medlemslande, der skal træffe beslutningen. Det ventes at ske på et topmøde i Bruxelles torsdag og fredag.

Der er en forventning om, at Ukraine skal gennemføre yderligere reformer. Og et egentligt medlemskab vil formentlig ikke blive en realitet i flere år frem.