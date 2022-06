Her ser Ensemble ud til at få mellem 200 og 260 af de 577 pladser i Nationalforsamlingen.

Venstrefløjsalliancen Nupes står til mellem 150 og 190 pladser.

Der skal mindst 289 pladser til at have et flertal.

Marine Le Pen og hendes parti, National Samling, er gået frem og har udsigt til at få et sted mellem 60 og 102 pladser, viser prognoser.