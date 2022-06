Ukraine: Kyiv er igen under angreb

Ifølge Oleksiy Kuleba har beskydningen ikke forårsaget skade eller kvæstelser i byen, men han bad indbyggerne i Kyiv om at søge i sikkerhed.

Det russiske forsvarsministerium sagde søndag, at det havde ramt et værksted for kampvogne i Kharkiv med missiler og ødelagt ti haubitser samt op til 20 militærkøretøjer i Mykolajiv.

Det russiske forsvarsministerium hævder desuden, at over 50 generaler og soldater fra Ukraine er blevet dræbt i et angreb nær Dnipro, den fjerdestørste by i Ukraine. Disse oplysninger er vanskelige at verificere. Angiveligt skal Rusland have brugt såkaldte Kalibr-missiler.