Ukraines præsident besøgte frontby nær Odesa

Et missil dræbte 37 mennesker i bygningen sidst i marts.

Russiske enheder nåede frem til udkanten af Mykolajiv først i marts, men de blev drevet tilbage til østlige og sydlige stillinger, hvor der stadig kæmpes.

Det ukrainske præsidentkontor siger, at Zelenskyj også besøgte et hospital i Mykolajiv og tildelte byens borgmester, Oleksandr Senkevytj og guvernør Vitalij Kim tapperhedsmedaljer for deres indsats.

Det er første gang Zelenskyj besøger Mykolajiv siden Ruslands invasion i februar. Det er sjældent, at den ukrainske leder har forladt Kyiv siden russernes invasion.