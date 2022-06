Tidligt fredag morgen skete der tilsyneladende noget bemærkelsesværdigt i Sortehavet.

I hvert fald hævder det ukrainske forsvar, at det ramte et russisk skib med to missiler, og efterfølgende har ukrainerne oplyst, at skibet er sunket.

Der skulle være tale om det russiske bugserskib ”Vasilij Bekh”, som angiveligt var lastet med ammunition og våben, der skulle fragtes til den strategisk vigtige ø Zmijinyj - også kendt som Slangeøen - i Sortehavet.