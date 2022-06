Boris Johnson besøger Kyiv for anden gang og mødes med stor tak

Ifølge den britiske regering vil det ”sikre, at Ukraines væbnede styrker har den modstandsevne, det behøver til at være sejrrig i kampen om en blivende fred”.

Johnson minder om, at lige nu er faren fortsat overhængende.

- Vi er nødt til at forstå den kendsgerning, at kun et par timer herfra fortsætter et barbarisk angreb på helt igennem uskyldige mennesker, siger han.

Johnsons besøg kommer, dagen efter at lederne for Tyskland, Frankrig, Italien og Rumænien besøgte Kyiv. De kom med et løfte om, at de vil støtte, at Ukraine bliver et EU-kandidatland.

Fredag kom så EU-Kommissionens anbefaling: at Ukraine tildeles status som kandidatland. Det er et første skridt til egenligt medlemskab. Den endelige beslutning om at kandidere til EU skal formentlig tages på et EU-topmøde i næste uge.