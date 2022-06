Lufthavne i Amsterdam og London sætter loft over passagerer

Lufthavne rundt om i Europa lider under logistikproblemer og personalemangel efter at have afskediget tusindvis af mennesker under coronapandemien.

Som følge heraf har flyselskaber som blandt andet Lufthansa og EasyJet allerede meddelt, at de planlægger at reducere antallet af flyvninger over sommeren.

Tidligere i juni bad den britiske transportminister, Grant Shapps, flyselskaber om at stoppe med at sælge billetter til fly, som de ikke kan bemande med personale.

Opfordringen fra ministeren kom efter en bølge af aflyste flyafgange.