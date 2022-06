Norsk prinsesses fest med lukning af bibliotek vækker vrede

Blandt kritikerne er bibliotekarforbundet Deichmann, der mener, at det ”simpelthen er pinligt”, at biblioteket må lukke.

Tillidsmand ved fagforbundet Jenny Dellegård siger, at beslutningen blev taget over hovederne på fagforeningerne. Hun siger, at de fleste af fagforbundets medlemmer er imod at lukke biblioteket for de kongelige.

- Det er provokerende, at folk med penge, hvad end det er kongehuset eller andre, skal bruge biblioteket som et selskabslokale, siger Jenny Dellegård til VG.

Også den norske avis Dagbladet skrev tirsdag i sin leder om fødselsdagsfejringen, som blev kaldt tonedøv.