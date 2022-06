EU's store lande støtter, at Ukraine bliver kandidatland

En række EU-lande, heriblandt Danmark, har dog været skeptisk over for at allerede nu at tildele Ukraine status som kandidatland. Det skyldes, at Ukraine er meget langt fra at opfylde de såkaldte Københavner-kriterier.

Danmark får dog svært ved at bremse processen efter udmeldingen fra de fire ledere, som torsdag besøgte Ukraines hovedstad. Udover Macron er det Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, Italiens premierminister, Mario Draghi, og Rumæniens præsident, Klaus Iohannis.

Danmark kan dog trøste sig med, at kandidatstatus ikke nødvendigvis betyder, at et land få år efter er medlem af EU. Eksempelvis blev Tyrkiet anerkendt som kandidatland i 1999, men har fortsat ikke udsigt til at blive medlem af EU.