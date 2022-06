En russisk spion har forsøgt at få adgang til Den Internationale Straffedomstol. Men han er blevet forhindret af den hollandske efterretningstjeneste AIVD.

Det oplyser efterretningstjenesten torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Spionen udgav sig ifølge AIVD for at være en praktikant. På den måde forsøgte han i april at infiltrere domstolen, der ligger i den hollandske by Haag.