Ukraine kan snart ramme russiske soldater på 85 kilometers afstand

Det siger han efter et møde for de lande, der har doneret våben til forsvaret af Ukraine i krigen mod Rusland. Gruppen kaldes Ukraine Defense Contact Group. På onsdagens møde fortalte flere lande, at de er i færd med at sende langtrækkende artilleri til Ukraine.

- Hvis materiellet bliver opereret rigtigt, så vil det påføre fjenden mange tab. Og det vil gøre en forskel, siger Mark Milley.

Han fastslår, at de ukrainske soldaters færdigheder er på et meget højt niveau.

- De er førsteklasses skytter. Derfor har de en højsuccesrate med de nuværende systemer, og vi forventer og det også vil gælde, når de indsætter Himars-raketsystemet, siger Mark Milley.