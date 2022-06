EU søger væk fra russisk gas og laver aftale med Israel

Rusland er en af verdens største eksportører af gas. Krigen i Ukraine har dog fået mange lande til at kigge mod nye gaskilder.

I slutningen af maj meddelte det russiske energiselskab Gazprom, at det ville indstille leverancen af gas til danske Ørsted.

Gazprom besluttede, at man ville lukke for hanerne, fordi Ørsted afviste at leve op til et russisk krav om betaling i rubler. Ifølge Ørsted har selskabet aldrig været forpligtet til at følge sådanne krav.

Tirsdag oplyste Gazprom, at selskabet ville sænke transporten af russisk gas via Nord Stream til Europa med omkring 40 procent. Det skyldes forsinkelser i reparationer af rørledningen, der løber fra Rusland til Tyskland.

Det fremgik ikke umiddelbart, om der blot er tale om en midlertidig sænkning eller en mere permanent af slagsen.