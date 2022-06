Schweiz har åbnet luftrummet igen efter computerfejl

- Det schweiziske luftrum er nu åbent igen, og lufttrafikken i Schweiz og flyvningerne i de nationale lufthavne i Genève og Zürich bliver genoptaget, skriver kontrolsystemet Skyguide på Twitter.

Det er ikke oplyst, hvad computerfejlen bestod af.

- Vi beklager hændelsen og dens konsekvenser for kunderne, vores partnere og passagererne i lufthavnene i Genève og Zürich. Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning, skrev Skyguide tidligere onsdag.

Internationale ruter til Schweiz nåede at blive omdirigeret til Milano i Italien, oplyser det schweiziske nyhedsbureau ATS-Keystone. Luftfartsselskabet Lufthansa siger, at der også blev dirigeret fly til Lyon og Wien.