Nato vil spænde snubletråd ud for Rusland

Ifølge Ritzaus oplysninger taler man internt i Nato om behov for en fordobling af Nato-budgettet.

Natos fælles budget er i dag på 18 milliarder kroner. Heraf kommer de 280 millioner kroner årligt fra Danmark.

Efter et møde tirsdag aften i Haag fastslog statsminister Mette Frederiksen (S), at hun mener, at Danmark bør bidrage yderligere til Natos fælles budget.

- Natos generalsekretær og den militære øverstkommanderende har brug for flere kræfter for at sikre, at Nato kan løse de meget store udfordringer, som vi står over for i dag.

- Derfor er vi også fra dansk side parat til at betale mere til de fælles udgifter i Nato, sagde Mette Frederiksen.

Udmeldingen kommer efter et møde, som Mette Frederiksen har arrangeret sammen med den hollandske premierminister Mark Rutte.

Sammen var de to værter ved en arbejdsmiddag i Haag for Nato-landene Belgien, Letland, Poland, Portugal og Rumænien.

De i alt syv Nato-landene står alle bag ønsket om et styrket fælles Nato-budget. Det ventes at blive et af spørgsmålene, som skal afklares i forbindelse med Nato-topmødet i Madrid i slutningen af juni.

Flere penge til Nato vil ikke umiddelbart koste skatteyderne flere penge. Det skyldes, at penge til Natos fælleskasse regnes med i de to procent af bruttonationalproduktet, som Danmark med tiden vil bruge på forsvar.