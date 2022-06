Måske er det bare forhandlingstaktik. En forventning om, at en krise skal helt op i det røde felt, før det til sidst lykkes at finde en løsning.

Forleden fremlagde Boris Johnson et lovforslag, der fik alarmerne til at hyle i Bruxelles. Loven skal gøre det muligt at bryde centrale elementer i den såkaldte protokol om Nordirland, der kom på plads i 11. time under forhandlingerne om Storbritanniens udmeldelse af EU.