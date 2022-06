Alle broer til vigtig by i Donbas er ødelagt

Sjevjerodonetsk og nabobyen Lysychansk har længe været de to eneste byer i Luhansk Oblast, der stadig er under ukrainsk kontrol. Byerne er forbundet af floden Donets. Ifølge guvernøren i Luhansk, Serhiy Hajdaj, har russiske styrker nu ødelagt alle tre broer over floden.

Han oplyser, at ukrainske styrker stadig har kontrol over dele af byen, men at det ikke er muligt at evakuere indbyggere eller transportere forsyninger til Sjevjerodonetsk, hvor der stadig er omkring 10.000 civile.