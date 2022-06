Ny britisk plan for Nordirland åbner ny strid med EU

Problemerne gælder spørgsmålet om en hård grænse mellem den britiske provins Nordirland og resten af Storbritannien.

Det er navnlig unionister i Nordirland, som mener, at den gældende aftale svækker forbindelserne mellom Nordirland og resten landet.

Ændringerne har fået navnet Northern Ireland Protocol Bill. De skal debatteres i parlamentet og til afstemning.

Da det konservative parti har flertal, anses det for næsten givet, at der er flertal for de omstridte ændringer.

Forslaget lægger op til, at Storbritannien opretter en ”grøn kanal”, så en del varer kan sendes til Nordirland uden at blive tolddeklareret overfor EU.

Dokumenterne skal i stedet kun udfyldes, når varerne er bestemt for EU’s marked. Dette er i strid med aftalen, som Johnson indgik med EU for mindre end to år siden.